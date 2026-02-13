Подростка сбили на пешеходном переходе в Алматы: водитель скрылся

О случившемся сообщили в Instagram-аккаунте kris__p__almaty. По данным публикации, 15-летнего мальчика машина сбила вчера, 12 января, в 11:05 на пересечении проспектов Сейфуллина и Райымбека. На видео видно, что парень переходил дорогу по пешеходному переходу.
«Мужчина вышел из машины и дал ему снега, сказав: “Приложи снег — не будет болеть”. После наезда водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи. Ребенок находится в больнице», — сообщил автор поста.
Родственники пострадавшего считают, что расследование продвигается крайне медленно, и опасаются, что дело может быть затянуто или останется без должного внимания. Поэтому всех, кто был свидетелем, просят помочь.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили факт наезда неустановленной машины на пешехода и то, что виновник скрылся с места ДТП.
«В настоящее время поиском водителя занимаются сотрудники подразделения розыска Управления административной полиции. К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Алмалинского района», — заключили в ДП города.