Трое бывших зэков ограбили продуктовый магазин в Подмосковье

Трое ранее судимых жителей Егорьевска ограбили продуктовый магазин на Привокзальной улице. Они украли алкоголь и сок. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Разбив стеклянную входную дверь, двое правонарушителей проникли внутрь, третий остался наблюдать. В торговом зале они похитили несколько бутылок с алкоголем и соком, после чего вынесли напитки на улицу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
На этом мужчины не остановились. Они поменялись друг с другом вещами и снова пришли в магазин за «добычей». Однако украсть очередную партию алкоголя у них не вышло, так как их заметил сотрудник магазина. Полицейские задержали двоих подозреваемых около торговой точки. Третьего соучастника поймали позднее. Фигуранты спрятали часть спиртного в сугробе. В отношении злоумышленников завели уголовное дело и заключили их под стражу.
В декабре прошлого года четверо мужчин ограбили магазин в Новой Москве. Они проникли в торговую точку через служебный вход. Злоумышленники украли бытовую химию, алкоголь и сигареты. Сумма ущерба превысила семь тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемых в течение суток. Теперь мужчинам грозит колония.