Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое бывших зэков ограбили продуктовый магазин в Подмосковье

Трое ранее судимых жителей Егорьевска ограбили продуктовый магазин на Привокзальной улице. Они украли алкоголь и сок. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Трое ранее судимых жителей Егорьевска ограбили продуктовый магазин на Привокзальной улице. Они украли алкоголь и сок. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Разбив стеклянную входную дверь, двое правонарушителей проникли внутрь, третий остался наблюдать. В торговом зале они похитили несколько бутылок с алкоголем и соком, после чего вынесли напитки на улицу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На этом мужчины не остановились. Они поменялись друг с другом вещами и снова пришли в магазин за «добычей». Однако украсть очередную партию алкоголя у них не вышло, так как их заметил сотрудник магазина. Полицейские задержали двоих подозреваемых около торговой точки. Третьего соучастника поймали позднее. Фигуранты спрятали часть спиртного в сугробе. В отношении злоумышленников завели уголовное дело и заключили их под стражу.

В декабре прошлого года четверо мужчин ограбили магазин в Новой Москве. Они проникли в торговую точку через служебный вход. Злоумышленники украли бытовую химию, алкоголь и сигареты. Сумма ущерба превысила семь тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемых в течение суток. Теперь мужчинам грозит колония.