Трое бывших зэков ограбили продуктовый магазин в Подмосковье

На этом мужчины не остановились. Они поменялись друг с другом вещами и снова пришли в магазин за «добычей». Однако украсть очередную партию алкоголя у них не вышло, так как их заметил сотрудник магазина. Полицейские задержали двоих подозреваемых около торговой точки. Третьего соучастника поймали позднее. Фигуранты спрятали часть спиртного в сугробе. В отношении злоумышленников завели уголовное дело и заключили их под стражу.