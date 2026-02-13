В Новосибирске осудили четырех жителей за кражи из супермаркетов

В Новосибирске вынесен приговор по делу о кражах из супермаркетов. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело против четырех местных жителей, обвиняемых в кражах, совершенных организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
По данным следствия, в период с 30 мая 2023 года по 26 июня 2024 года обвиняемые совершали тайные хищения из магазинов сети «Пятерочка». Ущерб, причиненный представителю компании, составил более 160 тысяч рублей.
Суд назначил подсудимым наказание от 3 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.