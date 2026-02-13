После аварии на водопроводе в Шелехове завели уголовное дело о халатности

Теперь коммунальщикам предстоит заменить 12-метровый участок трубопровода. Для этого они перекроют 600 метров сети, построят новый колодец и установят две задвижки. На все это уйдет от трех до четырех дней. Все это время жители будут без воды, а в некоторых районах температура в батареях немного снизится.