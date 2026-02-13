После аварии на водопроводе в Шелехове завели уголовное дело о халатности

В Шелехове завели уголовное дело по статье о халатности должностных лиц администрации. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, причиной стала крупная коммунальная авария, из-за которой 13 февраля без холодной воды остались жители 1, 3 и 4 микрорайонов города, а также села Баклаши. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
— На трубе диаметром 500 миллиметров произошел серьезный разрыв — трещина почти метр длиной и продолжает расходиться. Специалисты несколько раз пытались устранить течь, даже с привлечением водолазов, но это только ухудшило ситуацию, — прокомментировали ранее в администрации.
Теперь коммунальщикам предстоит заменить 12-метровый участок трубопровода. Для этого они перекроют 600 метров сети, построят новый колодец и установят две задвижки. На все это уйдет от трех до четырех дней. Все это время жители будут без воды, а в некоторых районах температура в батареях немного снизится.
Прокуратура взяла расследование на контроль. График подвоза воды пока согласовывают, а вечером 13 февраля на месте аварии пройдет выездное заседание комиссии по ЧС.
