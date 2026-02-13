Мошенники придумали схему обмана россиян с архивом

Они обращаются к гражданам с предложением забрать якобы невостребованные письма, что звучит вполне убедительно, особенно для тех, кто мало знаком с особенностями работы таких организаций, сообщает ИА DEITA.RU.
Руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин сообщил агентству «Прайм», что подобные звонки становятся все более распространенными и вызывают серьезную тревогу.
На первый взгляд, такие звонки могут показаться безобидными, ведь мошенники не пытаются снять деньги или завладеть банковскими счетами, ведь это не банк и, кажется, никакая финансовая деятельность не затрагивается.
Однако это лишь иллюзия, потому что в современных условиях личная информация стала главным ценностным ресурсом. С её помощью злоумышленники легко могут получить доступ к самым различным сервисам, использовать личные данные для входа в аккаунты, рассылать фишинговые сообщения или брать на себя личность владельца в онлайн-пространстве.
В результате это нередко ведет к тяжелым финансовым потерям, а также к нежелательным последствиям — краже денег, мошенническим операциями или даже уклонению от налогов. Особая опасность заключается в том, что мошенники могут сразу же во время разговора предложить пройти процедуру записи на прием в МФЦ или на «Почту России».
На первый взгляд, это может показаться безобидным, однако за этим скрывается серьезная угроза. Они могут попросить назвать СМС-код или пароль, полученный через сообщение, и таким образом получить доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» или банковским приложениям.
После этого злоумышленники смогут взломать аккаунты, совершать операции от имени пользователя или даже очищать банковские счета. В подобных звонках зачастую отсутствует логика и последовательность.
Если предполагаемый сотрудник архива уже знает имя и телефонные данные адресата, существует множество других способов передачи информации или организации доставки писем, которые не требуют звонков и уловок.