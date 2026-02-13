Экс-судья Жолманова получила восемь лет заключения по еще одному уголовному делу

«Гражданские иски потерпевших Кусаиновой Айгуль Кайрулаевны, Аманжоловой Кулсары Тынышжановны, Кусаиновой Татьяны Борисовны — оставить без рассмотрения. Гражданский иск Рапилбекова Ержана Камшыбековича — удовлетворить. Взыскать с Жолмановой Светланы Сатбаевны в пользу Рапилбекова Ержана Камшыбековича сумму причиненного материального ущерба в размере Т94 258 750, а также госпошлину в доход государства в сумме Т942 587. В остальной части иска в размере Т16 млн — оставить без рассмотрения. Гражданский иск Анетбекова Муратбая Телгозиевича — удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Жолмановой Светланы Сатбаевны в пользу Анетбекова Муратбая Телгозиевича сумму причиненного материального ущерба в размере Т3 15 000 000, а также госпошлину в доход государства в сумме Т150 000. Гражданский иск Алхарова Кайрбека Есенбаевича — удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Жолмановой Светланы Сатбаевны в пользу Алхарова Кайрбека Есенбаевича сумму причиненного материального ущерба в размере Т59 млн, а также госпошлину в доход государства в сумме Т590 000», — сказано в решении суда.