Экс-судья Жолманова получила восемь лет заключения по еще одному уголовному делу

«Жолманову Светлану Сатбаевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы. На основании частей 3, 6 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначенным приговором районного суда № 2 Медеуского района города Алматы от 19 июня 2025 года Жолмановой Светлане Сатбаевне окончательно назначить наказание в виде 10 (десяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в приговоре суда от 11 февраля 2026 года.
Также суд постановил взыскать с Жолмановой принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), в сумме Т73 840.
«Гражданские иски потерпевших Кусаиновой Айгуль Кайрулаевны, Аманжоловой Кулсары Тынышжановны, Кусаиновой Татьяны Борисовны — оставить без рассмотрения. Гражданский иск Рапилбекова Ержана Камшыбековича — удовлетворить. Взыскать с Жолмановой Светланы Сатбаевны в пользу Рапилбекова Ержана Камшыбековича сумму причиненного материального ущерба в размере Т94 258 750, а также госпошлину в доход государства в сумме Т942 587. В остальной части иска в размере Т16 млн — оставить без рассмотрения. Гражданский иск Анетбекова Муратбая Телгозиевича — удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Жолмановой Светланы Сатбаевны в пользу Анетбекова Муратбая Телгозиевича сумму причиненного материального ущерба в размере Т3 15 000 000, а также госпошлину в доход государства в сумме Т150 000. Гражданский иск Алхарова Кайрбека Есенбаевича — удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Жолмановой Светланы Сатбаевны в пользу Алхарова Кайрбека Есенбаевича сумму причиненного материального ущерба в размере Т59 млн, а также госпошлину в доход государства в сумме Т590 000», — сказано в решении суда.
Напомним, 9 октября 2024 года КазТАГ сообщил, что экс-судью Жолманову доставили в полицию для проведения следственных действий. Ей вменили мошенничество. 11 октября стало известно, что бывшую судью арестовали на два месяца в Алматы. 18 марта 2025 года стало известно, что дело Жолмановой поступило в суд, а 19 июня 2025 года она была осуждена на 10 лет лишения свободы.