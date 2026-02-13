Свыше 10 детей-инвалидов госпитализировали из соццентра в Алтайском крае

Из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Первомайском районе Алтайского края госпитализировали 11 подопечных с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По словам представителей ведомства, после поступления информации о массовом отравлении детей в спецучреждение приехали следователи, которые осмотрели место происшествия. Они также возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о халатности.
— В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, — передает официальный Telegram-канал управления СК по Алтайскому краю.
Несколькими днями ранее стало известно, что около 50 учеников школы № 62 в Ульяновске обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Региональная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.
Кроме того, СМИ сообщили, что в одной из школ Санкт-Петербурга отравились 96 человек, причем 84 из них — дети. У всех зараженных в СОШ № 39 в Невском районе острая кишечная инфекция.