Омича обвиняют в поджоге знакомой из ревности

Трагедия разыгралась на улице Лесоперевалка.

Источник: РИА "Новости"

СК РФ по Омской области сообщает в пятницу, 13 февраля 2026 года, о завершении расследования уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего омича. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

«По данным следствия, в ночь с 22 на 23 августа 2025 года в квартире дома по улице Лесоперевалка города Омска находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, действуя на почве ревности, облил химическим растворителем и поджег зажигалкой свою знакомую, причинив 43-летней потерпевшей особые мучения и многочисленные ожоги, от которых женщина скончалась на месте», — говорится в релизе.

Сообщается, что обвиняемый находится под стражей, его позиция по данному делу не приводится.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.