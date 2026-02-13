Ричмонд
Водитель Lexus получил два года колонии за смертельное ДТП в Новосибирске

Также виновный выплатит компенсацию в размере свыше 5 миллионов рублей.

Источник: Freepik

Советский районный суд Новосибирска приговорил 43-летнего мужчину к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека. Суд также лишил его права управлять транспортными средствами на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 22 марта 2025 года подсудимый за рулём Lexus RX350 следовал по улице Русской в Советском районе. Не снизив скорость, он утратил контроль над автомобилем, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем JAC.

Водитель JAC — 50-летний мужчина — получил тяжкие травмы и скончался на месте происшествия.

Суд удовлетворил исковые требования родственников погибшего: виновный выплатит компенсацию в размере свыше 5 миллионов рублей.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что на дамбе ГЭС в Новосибирске спасатели извлекли погибшего водителя.