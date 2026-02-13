Водитель Lexus получил два года колонии за смертельное ДТП в Новосибирске

Установлено, что 22 марта 2025 года подсудимый за рулём Lexus RX350 следовал по улице Русской в Советском районе. Не снизив скорость, он утратил контроль над автомобилем, допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем JAC.