СК завершил расследование дела иностранца, изнасиловавшего девушку в 2012 году

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, который вместе с соучастником напал на девушку на Аминьевском шоссе в Москве в 2012 году. Один из мужчину изнасиловал потерпевшую. У девушки также украли смартфон. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Иностранец долгое время скрывался от следствия, но его удалось задержать. Мужчине предъявили обвинение. Второй соучастник преступления еще не пойман. Силовики устанавливают его местонахождение. Уголовное дело в отношении иностранца передали для направления в суд.
Недавно следователи также уличили в подобном преступлении другого мужчину. Подозреваемый изнасиловал девушку в гараже в Москве в 2006 году. Выйти на след фигуранта удалось благодаря проведению сложных судебных экспертиз и анализу имеющихся доказательств. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение.