СК завершил расследование дела иностранца, изнасиловавшего девушку в 2012 году

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, который вместе с соучастником напал на девушку на Аминьевском шоссе в Москве в 2012 году. Один из мужчину изнасиловал потерпевшую. У девушки также украли смартфон. Об этом в пятницу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.