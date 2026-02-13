Новосибирца задержали за попытку взлома банкомата на улице Станционная

— Сигнал тревоги с помещения круглосуточного доступа банка на улице Станционной поступил в дежурную часть в половине пятого утра. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место в течение трех минут и задержал злоумышленника, который пытался вскрыть банкомат, — добавили в пресс-службе.