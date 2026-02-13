Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирца задержали за попытку взлома банкомата на улице Станционная

Деньги достать ему не удалось.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске задержали 48-летнего местного жителя, который попытался взломать банкомат. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Новосибирской области.

— Сигнал тревоги с помещения круглосуточного доступа банка на улице Станционной поступил в дежурную часть в половине пятого утра. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место в течение трех минут и задержал злоумышленника, который пытался вскрыть банкомат, — добавили в пресс-службе.

Росгвардейцы доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства.