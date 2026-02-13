Ричмонд
Жителя Сочи арестовали за демонстрацию экстремисткой символики

Сочинец проведет 10 суток под арестом за публикацию в соцсетях с экстремистской символикой.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Сочи арестовали за демонстрацию экстремисткой символики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

25-летний сочинец разместил на личной странице в соцсетях публикацию. В ней содержалась атрибутика экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.

В отношении автора запрещенного контента составили административный протокол.

«Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.