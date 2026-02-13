Жителя Сочи арестовали за демонстрацию экстремисткой символики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
25-летний сочинец разместил на личной странице в соцсетях публикацию. В ней содержалась атрибутика экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.
В отношении автора запрещенного контента составили административный протокол.
«Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.