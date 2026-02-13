Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух человек расстреляли в кампусе университета

Вечером 12 февраля в кампусе Университета Южной Каролины произошла стрельба.

Вечером 12 февраля в кампусе Университета Южной Каролины произошла стрельба. В результате погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает Fox News.

Университет временно закрыт, занятия отменены. Администрация обратилась за помощью к Управлению правоохранительных органов штата — те направили на место своих следователей. Полицейские уже работают в кампусе.

Личности погибших и пострадавшего пока не разглашаются. Информации о подозреваемом также нет. Не исключено, что число жертв может быть больше, данные уточняются.

Расследование продолжается.

Читайте также: «Застреленный убийцей в США мужчина оказался врачом из Петербурга».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше