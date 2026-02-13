Двух человек расстреляли в кампусе университета

Вечером 12 февраля в кампусе Университета Южной Каролины произошла стрельба. В результате погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает Fox News.
Университет временно закрыт, занятия отменены. Администрация обратилась за помощью к Управлению правоохранительных органов штата — те направили на место своих следователей. Полицейские уже работают в кампусе.
Личности погибших и пострадавшего пока не разглашаются. Информации о подозреваемом также нет. Не исключено, что число жертв может быть больше, данные уточняются.
Расследование продолжается.
