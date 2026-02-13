В Адыгее судье Воитлеву предъявили обвинение в получении взятки

На этом громкие задержания не заканчиваются. Ранее в Челябинске оперативники УФСБ взяли с поличным начальника отдела местного управления ФССП. Чиновника подозревают в том, что он систематически получал деньги от представителей криминальных кругов. В отношении пристава также возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют часть 3 той же статьи — получение взятки должностным лицом.