В Адыгее судье Воитлеву предъявили обвинение в получении взятки

Бывший судья Шовгеновского районного суда Адыгеи Адам Воитлев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Экс-служителя Фемиды обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Глава СК Александр Бастрыкин инициировал расследование после того, как Высшая квалификационная коллегия судей дала на это своё согласие. По версии следователей, находясь на посту, Воитлев принял крупную сумму денег незаконно. Теперь его дело квалифицировано по самой серьёзной части 6 статьи 290 Уголовного кодекса.
На этом громкие задержания не заканчиваются. Ранее в Челябинске оперативники УФСБ взяли с поличным начальника отдела местного управления ФССП. Чиновника подозревают в том, что он систематически получал деньги от представителей криминальных кругов. В отношении пристава также возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют часть 3 той же статьи — получение взятки должностным лицом.