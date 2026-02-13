11 детей попали в больницу с кишечной инфекцией в Алтайском крае

В Алтайском крае 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции госпитализированы из реабилитационного центра в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«В краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями “Радуга” (Первомайский район) госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции, проходивших в учреждении реабилитацию», — говорится в сообщении регионального Минсоцзащиты.
В ведомстве уточнили, что сотрудники центра вызвали врачей при первых признаках болезни. Контакт заболевших с другими детьми был оперативно ограничен. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия.
Как писал сайт KP.RU, 11 февраля шесть воспитанников детского сада в Перми попали в больницу из-за острой кишечной инфекции. По этому факту региональный СК России возбудил уголовное дело. Роспотребнадзор проводил обследование детсада и организатора питания детей.