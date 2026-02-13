Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе под Омском рухнула водонапорная башня: СК возбудил дело

ОМСК, 13 февраля, ФедералПресс. В Омской области следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения водонапорной башни в селе Седельниково. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Седельниково в результате длительной эксплуатации и ненадлежащего обслуживания, в ночь с 9 на 10 февраля, пришла в негодность и обрушилась водонапорная башня, что повлекло отсутствие водоснабжения населения, а также школы и детского сада в течение двух дней», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что права сельчан были нарушены и дело возбуждено по статье «Халатность». Известно, что властям села уже было указано на износ водонапорной башни и внесено соответствующее представление. После этого местные власти приступили к строительству новой станции водозабора. Ее подключение планировалось завершить 10 февраля, однако избежать ЧП так и не удалось.

Напомним, что в иркутском Бодайбо произошла коммунальная авария. В начале февраля в городе был введен режим ЧС регионального уровня. Для пострадавших были открыты три пункта временного размещения (ПВР). Сложности с восстановлением тепла связаны, в том числе, с аварийным состоянием части зданий. На данный момент к теплоснабжению подключены два образовательных учреждения и несколько домов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).