В селе под Омском рухнула водонапорная башня: СК возбудил дело

Напомним, что в иркутском Бодайбо произошла коммунальная авария. В начале февраля в городе был введен режим ЧС регионального уровня. Для пострадавших были открыты три пункта временного размещения (ПВР). Сложности с восстановлением тепла связаны, в том числе, с аварийным состоянием части зданий. На данный момент к теплоснабжению подключены два образовательных учреждения и несколько домов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).