В селе под Омском рухнула водонапорная башня: СК возбудил дело

«В селе Седельниково в результате длительной эксплуатации и ненадлежащего обслуживания, в ночь с 9 на 10 февраля, пришла в негодность и обрушилась водонапорная башня, что повлекло отсутствие водоснабжения населения, а также школы и детского сада в течение двух дней», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что права сельчан были нарушены и дело возбуждено по статье «Халатность». Известно, что властям села уже было указано на износ водонапорной башни и внесено соответствующее представление. После этого местные власти приступили к строительству новой станции водозабора. Ее подключение планировалось завершить 10 февраля, однако избежать ЧП так и не удалось.
Напомним, что в иркутском Бодайбо произошла коммунальная авария. В начале февраля в городе был введен режим ЧС регионального уровня. Для пострадавших были открыты три пункта временного размещения (ПВР). Сложности с восстановлением тепла связаны, в том числе, с аварийным состоянием части зданий. На данный момент к теплоснабжению подключены два образовательных учреждения и несколько домов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).