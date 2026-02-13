Ричмонд
Мужчина залез на подстанцию и получил удар током под Астаной

В поселке Жибек Жолы в Акмолинской области мужчина забрался на подстанцию (КТП), где получил поражение электрическим током, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По данным Telegram-канала «Жалобы Астана», инцидент произошел 12 февраля.

«Психически больной мужчина проник на подстанцию (КТП), где получил поражение электрическим током. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение. В результате инцидента в одном из микрорайонов поселка было нарушено электроснабжение», — сообщается в посте.

В ДП Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия.