Мужчина залез на подстанцию и получил удар током под Астаной

По данным Telegram-канала «Жалобы Астана», инцидент произошел 12 февраля.
«Психически больной мужчина проник на подстанцию (КТП), где получил поражение электрическим током. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение. В результате инцидента в одном из микрорайонов поселка было нарушено электроснабжение», — сообщается в посте.
В ДП Акмолинской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия.