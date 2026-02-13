Мужчина залез на подстанцию и получил удар током под Астаной

«Психически больной мужчина проник на подстанцию (КТП), где получил поражение электрическим током. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение и помещен в реанимационное отделение. В результате инцидента в одном из микрорайонов поселка было нарушено электроснабжение», — сообщается в посте.