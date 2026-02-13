Санврачи сделали заявление о циркуляции еще одного варианта коронавируса в Казахстане

По информации КСЭК, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 5 случаев коронавируса. Это значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда заболеваемость была в 17,2 раза выше. Летальных случаев не зафиксировано.
Согласно последнему мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 в Казахстане, на сегодняшний день установлена циркуляция подварианта Омикрон XFG.3 — 75%, XFG.3.1 — 12,5%, XFG.6 — 12,5%.
Санврачи подчеркнули, что циркуляция линии XFG не представляет дополнительных рисков для здоровья населения по сравнению с другими циркулировавшими потомками Омикрон.