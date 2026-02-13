Санврачи сделали заявление о циркуляции еще одного варианта коронавируса в Казахстане

По информации КСЭК, с начала 2026 года в стране зарегистрировано 5 случаев коронавируса. Это значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда заболеваемость была в 17,2 раза выше. Летальных случаев не зафиксировано.