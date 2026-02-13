Начальника нижегородской колонии задержали за продажу казенного металлолома

На начальника нижегородской исправительной колонии завели уголовное дело после того, как он сдал хранившийся на территории учреждения лом металла. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.
Инцидент произошел в ИК-18. По данным следствия, должностное лицо получило от индивидуального предпринимателя денежное вознаграждение за передачу в собственность бизнесмена неучтенного лома черного металла, находившегося на территории колонии.
Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).
В настоящее время сотрудники УФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и выявление других эпизодов противоправной деятельности фигуранта.