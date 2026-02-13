Ричмонд
Начальника нижегородской колонии задержали за продажу казенного металлолома

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

На начальника нижегородской исправительной колонии завели уголовное дело после того, как он сдал хранившийся на территории учреждения лом металла. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Инцидент произошел в ИК-18. По данным следствия, должностное лицо получило от индивидуального предпринимателя денежное вознаграждение за передачу в собственность бизнесмена неучтенного лома черного металла, находившегося на территории колонии.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

В настоящее время сотрудники УФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и выявление других эпизодов противоправной деятельности фигуранта.