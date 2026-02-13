Ричмонд
Два человека погибли и один пострадал при стрельбе в университете Южной Каролины

Стрельба в студенческом городке в Южной Каролине унесла жизни двух человек. Полиция разыскивает преступника, кампус закрыт на локдаун. Подробности инцидента от ABC News.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В США на территории кампуса Университета штата Южная Каролина (South Carolina State University) произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один получил ранения. В учебном заведении введен режим локдауна, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию вуза.

ЧП произошло в ночь на пятницу по московскому времени в жилом комплексе для студентов Hugine Suites. Сразу после первых сообщений о выстрелах кампус был заблокирован: студентам и персоналу запретили покидать помещения. Режим чрезвычайной ситуации сохранялся в течение нескольких часов после инцидента.

На данный момент власти не раскрыли информацию о подозреваемом и возможных мотивах преступления. Также официально не подтверждены личности погибших и состояние раненого. Расследованием дела занимаются правоохранительные органы штата Южная Каролина.

В связи с трагедией руководство университета приняло решение отменить все занятия, запланированные на пятницу.

По данным ABC News, это уже не первый подобный случай на территории данного вуза за последнее время. В октябре прошлого года в кампусе произошло два инцидента со стрельбой, в результате которых один человек погиб и еще один был ранен.

