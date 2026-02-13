Мошенники в издевку перевели жительнице РТ 500 рублей «на жизнь»

Известно, что женщина наткнулась в Интернете на рекламу дополнительного дохода, перешла по предложенной ссылке, ввела свои данные и скачала приложение. Вскоре ей позвонил так называемый «логист», который объяснил, как работать с инвестициями, и предложил сделать первый взнос. Пожилая женщина перевела 8 500 рублей. Пользуясь её доверием и страхом упустить прибыль, мошенник убедил её увеличить вложения. Женщина, заняв деньги у сестры, отправила еще 85 000 рублей. Тем не менее, мошенники продолжали настаивать на дополнительных вложениях.