Мошенники в издевку перевели жительнице РТ 500 рублей «на жизнь»

В Чистополе 74-летняя женщина оказалась жертвой мошенников, пытаясь заработать на инвестициях. Причём злоумышленники не только полностью обчистили её виртуальный кошелек, но и поиздевались над обманутой жертвой, сообщили в МВД Татарстана.
Известно, что женщина наткнулась в Интернете на рекламу дополнительного дохода, перешла по предложенной ссылке, ввела свои данные и скачала приложение. Вскоре ей позвонил так называемый «логист», который объяснил, как работать с инвестициями, и предложил сделать первый взнос. Пожилая женщина перевела 8 500 рублей. Пользуясь её доверием и страхом упустить прибыль, мошенник убедил её увеличить вложения. Женщина, заняв деньги у сестры, отправила еще 85 000 рублей. Тем не менее, мошенники продолжали настаивать на дополнительных вложениях.
Когда она попыталась занять деньги у брата, он, узнав о её планах, сообщил ей, что она стала жертвой обмана. Убедившись, что осталась без средств, женщина потребовала вернуть деньги. В результате ей перевели символические 500 рублей «на жизнь». После этого она обратилась в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.