5-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Как уточнили в ведомстве, авария случилась около 7:15 утра на участке автодороги от станицы Ольгинской в Волгодонск. Предварительно, 37-летняя водитель легковой иномарки «Мазда 3» (Mazda 3) начала обгон в разрешенном для этого месте, но не справилась с управлением. В итоге произошло столкновение с «ВАЗ-21102».