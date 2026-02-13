5-летний ребенок пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

5-летний малыш пострадал в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области рано утром 13 февраля. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась около 7:15 утра на участке автодороги от станицы Ольгинской в Волгодонск. Предварительно, 37-летняя водитель легковой иномарки «Мазда 3» (Mazda 3) начала обгон в разрешенном для этого месте, но не справилась с управлением. В итоге произошло столкновение с «ВАЗ-21102».
— В автомобиле «Мазда» пострадал ребенок, с травмами его увезли в больницу, — сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Напомним, с утра 13 февраля дорожную ситуацию в регионе осложнила гололедица. Всех водителей просят быть внимательными и осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.