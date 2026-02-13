Ричмонд
Приют в Ленобласти, где массово гибли кошки и собаки, сменил руководство

Бывшую владелицу приюта неоднократно штрафовали за нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В печально известном приюте для животных «Островок надежды» в Лаголово сменилось руководство. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. Теперь учреждение может рассчитывать на субсидию из бюджета.

— Готовы сопровождать приют и поддерживать его региональной субсидией, если новые владельцы наладят порядок, — подчеркнули в Управлении.

Поводом для кадровых перемен стала проверка, которая выявила чудовищные условия содержания животных. В начале февраля на территории приюта нашли 24 трупа — 18 собак и 6 кошек. Останки с разной степенью разложения были заколочены в деревянных бытовках. Часть животных лежали там несколько месяцев.

В 2025 году в приюте числилось 465 собак и 19 кошек, но больше 200 собак не привиты от бешенства. Территория захламлена мусором и отходами, около 130 псов свободно бегают по участку. Доступ инспекторов на частную землю был ограничен даже во время плановых визитов.

Ветеринары направили в прокуратуру заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.