Приют в Ленобласти, где массово гибли кошки и собаки, сменил руководство

В 2025 году в приюте числилось 465 собак и 19 кошек, но больше 200 собак не привиты от бешенства. Территория захламлена мусором и отходами, около 130 псов свободно бегают по участку. Доступ инспекторов на частную землю был ограничен даже во время плановых визитов.