В воронежских Лисках пенсионер на «Тойоте» устроил жесткое ДТП с КамАЗом

Авария случилась накануне днем, около половины третьего. За рулем автомобиля «Тойота Хайлюкс» находился 70-летний местный житель. По предварительным данным, пенсионер выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке и не заметил КамАЗ, который двигался по главной.
Избежать столкновения не удалось. Удар был такой силы, что после столкновения грузовик вылетел с трассы и врезался в бетонные блоки. В результате аварии оба водителя — и владелец «Тойоты», и 51-летний водитель КамАЗа из Лискинского района — получили травмы. Их доставили в больницу.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.