Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежских Лисках пенсионер на «Тойоте» устроил жесткое ДТП с КамАЗом

Легковушка не уступила дорогу.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

На 3-м километре дороги «Мостовой переход через реку Дон» в Лисках произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись «Тойота Хайлюкс» и КамАЗ. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 13 февраля.

Авария случилась накануне днем, около половины третьего. За рулем автомобиля «Тойота Хайлюкс» находился 70-летний местный житель. По предварительным данным, пенсионер выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке и не заметил КамАЗ, который двигался по главной.

Избежать столкновения не удалось. Удар был такой силы, что после столкновения грузовик вылетел с трассы и врезался в бетонные блоки. В результате аварии оба водителя — и владелец «Тойоты», и 51-летний водитель КамАЗа из Лискинского района — получили травмы. Их доставили в больницу.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.