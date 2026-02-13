В воронежских Лисках пенсионер на «Тойоте» устроил жесткое ДТП с КамАЗом

Избежать столкновения не удалось. Удар был такой силы, что после столкновения грузовик вылетел с трассы и врезался в бетонные блоки. В результате аварии оба водителя — и владелец «Тойоты», и 51-летний водитель КамАЗа из Лискинского района — получили травмы. Их доставили в больницу.