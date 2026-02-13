Погибший от огнестрельного ранения солдат судился с Минобороны Молдовы: Предполагают, что он покончил собой и оставил прощальную записку

18-летний парень из села Гангура Яловенского района оставил прощальную записку, в которой, как утверждается, говорилось, что он прибегнул к отчаянному поступку, потому что «ему надоела жизнь, и все равно все умрут», сообщают источники PulsMedia.MD, близкие к расследованию.