Солдат Нацармии, погибший вчера от огнестрельного ранения из табельного оружия, предположительно, покончил с собой.
18-летний парень из села Гангура Яловенского района оставил прощальную записку, в которой, как утверждается, говорилось, что он прибегнул к отчаянному поступку, потому что «ему надоела жизнь, и все равно все умрут», сообщают источники PulsMedia.MD, близкие к расследованию.
Погибший был призван в армию в прошлом году и проходил военную службу в воинской части № 142 по ул. Пьетрарилор, 12/3.
Также после гибели солдата его близкий друг сообщил, что мужчина судился с Минобороны и подвергался давлению в стиле 90-х.
Это вторая смерть военнослужащего за последние три недели, но ведомство Носатого упорно хранит молчание.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Местную продукцию можно найти только на выставке «Сделано в Молдове»: Почему отечественное дороже импорта и по какой причине не попадает на полки супермаркетов.
Выставка «Сделано в Молдове» продлится до воскресенья, 15 февраля, включительно [фото, видео] (далее…).
Минэнергетики призывает жителей Молдовы не верить своим глазам, глядя в квитанции: Шок от заоблачных сумм в платежках — «это спланированная кампания по созданию впечатления массового недовольства тарифами».
Есть один объективный фактор таких высоких счетов — безграмотная и некомпетентная политика руководства страны (далее…).
Трагедия в Национальной армии: В Молдове солдат был смертельно ранен из своего оружия — обстоятельства гибели юноши выясняются.
Роковой инцидент произошел сегодня 12 февраля в 18.15 (далее…).