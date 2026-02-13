Ричмонд
Погибший от огнестрельного ранения солдат судился с Минобороны Молдовы: Предполагают, что он покончил собой и оставил прощальную записку

Он прибегнул к отчаянному поступку, потому что «ему надоела жизнь, и все равно все умрут».

Источник: Комсомольская правда

Солдат Нацармии, погибший вчера от огнестрельного ранения из табельного оружия, предположительно, покончил с собой.

18-летний парень из села Гангура Яловенского района оставил прощальную записку, в которой, как утверждается, говорилось, что он прибегнул к отчаянному поступку, потому что «ему надоела жизнь, и все равно все умрут», сообщают источники PulsMedia.MD, близкие к расследованию.

Погибший был призван в армию в прошлом году и проходил военную службу в воинской части № 142 по ул. Пьетрарилор, 12/3.

Также после гибели солдата его близкий друг сообщил, что мужчина судился с Минобороны и подвергался давлению в стиле 90-х.

Это вторая смерть военнослужащего за последние три недели, но ведомство Носатого упорно хранит молчание.

