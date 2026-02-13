В массовом ДТП под Кунгуром серьезно пострадали три человека

На телефон дежурного Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа 12 февраля в 11:55 поступило сообщение о ДТП. Дорожное происшествие произошло на 1 км подъезда к Кунгуру.
На место ДТП прибыли спасатели группы оперативного реагирования. Они провели стабилизацию и пожарную стабилизацию трех автомобилей — двух легковых иномарок и «буханку» УАЗ.
В результате массового ДТП пострадали три человека — мужчины 1985 и 1987 годов рождения, женщина 1986 года рождения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.