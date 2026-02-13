Ричмонд
Полиция разыскивает мужчину, пристававшего к девушкам в краснодарском ЖК

По окончании разбирательств его действиям будет дана правовая оценка.

Источник: Кадр из видео

Полиция Краснодара проверит информацию о незнакомце, который пристает к девушкам в ЖК «Светлый». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Очевидцы поделились записями с камеры наблюдения в лифте. На них незнакомец зажал в углу кабины девушку и пытался трогать ее, отбивая выставленную для защиты руку.

Напуганная девушка смогла выбежать из лифта, однако местные рассказали, что мужчина еще долго не уходил и, вооружившись палкой, караулил кого-то около входа в подъезд.

Правоохранители организовали проверку, личность краснодарца устанавливается.