Полиция разыскивает мужчину, пристававшего к девушкам в краснодарском ЖК

Полиция Краснодара проверит информацию о незнакомце, который пристает к девушкам в ЖК «Светлый». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Очевидцы поделились записями с камеры наблюдения в лифте. На них незнакомец зажал в углу кабины девушку и пытался трогать ее, отбивая выставленную для защиты руку.
Напуганная девушка смогла выбежать из лифта, однако местные рассказали, что мужчина еще долго не уходил и, вооружившись палкой, караулил кого-то около входа в подъезд.
Правоохранители организовали проверку, личность краснодарца устанавливается.