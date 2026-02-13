Расчленённые тела в мусорных баках: страшная история узбекистанок в Стамбуле

Теперь стало известно, что это ужасное преступление оказалось не единственным, была найдена вторая жертва Сайёра Эргашалиева, которая была близкой подругой Дурдоны.
Как сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле, двое мужчин, задержанных по подозрению в жестоком убийстве Хакимовой, оказались причастны ещё к одному убийству. Вторую жертву также нашли расчленённой и выброшенной в мусорные баки.
Следствие установило, что Дурдона Хакимова и Сайёра Эргашалиева были близкими подругами. Обе находились в Турции.
По предварительным данным, 22 января погибшие и подозреваемые вместе обедали в одном из ресторанов района Фатих в Стамбуле. Во время встречи между Сайёрой и одним из мужчин возник конфликт. Предположительно, причиной спора стало намерение девушки вернуться в Узбекистан.
23 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, убили Сайёру, после чего расчленили тело и выбросили его части в мусорные контейнеры в районе Фатих.
На следующий день, 24 января, используя телефон погибшей, они отправили СМС-сообщение Дурдоне, заманили её на встречу и по аналогичной схеме совершили убийство. Тело также было расчленено и выброшено в мусорные контейнеры, но уже в районе Шишли.
Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле взяло ситуацию под постоянный контроль и взаимодействует с правоохранительными органами Турции. Следственные действия продолжаются.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что они признали вину, материалы дела переданы в суд. Оба подозреваемых являются гражданами Узбекистана. Их задержали при попытке покинуть Турцию и скрыться в направлении Грузии.