Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчленённые тела в мусорных баках: страшная история узбекистанок в Стамбуле

Vaib.uz (новости Узбекистана. 13 февраля). История, потрясшая узбекистанцев в начале года, получила ещё более страшное продолжение. Ранее в Стамбуле в мусорных контейнерах было обнаружено расчленённое тело гражданки Узбекистана Дурдоны Хакимовой.

Источник: Vaib.Uz

Теперь стало известно, что это ужасное преступление оказалось не единственным, была найдена вторая жертва Сайёра Эргашалиева, которая была близкой подругой Дурдоны.

Как сообщили в Генеральном консульстве Узбекистана в Стамбуле, двое мужчин, задержанных по подозрению в жестоком убийстве Хакимовой, оказались причастны ещё к одному убийству. Вторую жертву также нашли расчленённой и выброшенной в мусорные баки.

Следствие установило, что Дурдона Хакимова и Сайёра Эргашалиева были близкими подругами. Обе находились в Турции.

По предварительным данным, 22 января погибшие и подозреваемые вместе обедали в одном из ресторанов района Фатих в Стамбуле. Во время встречи между Сайёрой и одним из мужчин возник конфликт. Предположительно, причиной спора стало намерение девушки вернуться в Узбекистан.

23 января подозреваемые, действуя по предварительному сговору, убили Сайёру, после чего расчленили тело и выбросили его части в мусорные контейнеры в районе Фатих.

На следующий день, 24 января, используя телефон погибшей, они отправили СМС-сообщение Дурдоне, заманили её на встречу и по аналогичной схеме совершили убийство. Тело также было расчленено и выброшено в мусорные контейнеры, но уже в районе Шишли.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле взяло ситуацию под постоянный контроль и взаимодействует с правоохранительными органами Турции. Следственные действия продолжаются.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что они признали вину, материалы дела переданы в суд. Оба подозреваемых являются гражданами Узбекистана. Их задержали при попытке покинуть Турцию и скрыться в направлении Грузии.