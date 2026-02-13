Ричмонд
Два очага бешенства обнаружили в Хохольском районе Воронежской области

На карантин закрывают дачи и целое село.

Источник: Комсомольская правда

В Хохольском районе Воронежской области складывается напряженная эпизоотическая ситуация. Региональные власти готовятся ввести сразу два карантина по бешенству. Соответствующие проекты указов губернатора опубликовали 12 февраля.

Первый случай зафиксирован в дачном товариществе «Оазис» (Новогремяченское сельское поселение). Там опасный вирус обнаружили в частном доме на улице Малой Озерной. Неблагополучным пунктом объявили вообще всю территорию «Оазиса».

Второй очаг — личное подсобное хозяйство на улице Зеленой. И здесь ограничения будут гораздо серьезнее: под карантин попадает все село Новогремяченское.

Правила стандартные, но строгие. В эпицентрах заболевания запрещается: лечить животных, восприимчивых к бешенству, ввозить и вывозить их (даже на убой), снимать шкуры с павших особей. Посторонним вход в очаги тоже ограничат.

А в границах целых неблагополучных пунктов (то есть в «Оазисе» и Новогремяченском) отменяют ярмарки, выставки и любые мероприятия, где возможно скопление животных. Карантин в обоих случаях будет установлен до 20 мая.