Бизнесмен из Братска пытался похитить из бюджета 16 млн рублей

— По версии следствия, с декабря 2021 года по август 2023 года бизнесмен купил дорогостоящую асфальтосмесительную установку для одной из своих фирм. Но это предприятие работало на упрощенной системе налогообложения и не имело права на возмещение НДС из бюджета, — уточнили в прокуратуре.