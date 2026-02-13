Бизнесмен из Братска пытался похитить из бюджета 16 млн рублей

В Братске перед судом предстанет местный предприниматель. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— По версии следствия, с декабря 2021 года по август 2023 года бизнесмен купил дорогостоящую асфальтосмесительную установку для одной из своих фирм. Но это предприятие работало на упрощенной системе налогообложения и не имело права на возмещение НДС из бюджета, — уточнили в прокуратуре.
Тогда мужчина решил обмануть государство. Он организовал фиктивный документооборот между двумя своими компаниями, оформив покупку установки как сделку между ними. На основании этих бумаг он подал декларации и попытался вернуть 16 миллионов рублей налога.
Аферу раскрыли налоговые инспекторы. Уголовное дело расследовала полиция, а теперь его рассмотрит Братский городской суд.
