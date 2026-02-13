В Бресте директор фирмы провернул аферу с налогами на 4 миллиона рублей

В Бресте директор фирмы провернул аферу с налогами на 4 миллиона белорусских рублей. Подробности раскрыли в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Налоговые махинации выявили в сфере торговли шинной продукцией. Так, директором частной фирмы была разработана преступная схема, которая основывалась на использовании подконтрольного ему иностранного субъекта хозяйствования.
— Суть схемы заключалась в создании искусственной цепочки продаж автомобильных шин, — прокомментировали в СК.
Нескольких лет товары от европейских поставщиков сначала покупала иностранная фирма, а затем уже с наценкой перепродавала белорусскому юрлицу. Обвиняемый руководил при этом обеими фирмами. Также проводились аналогичные транзитные операции с наценкой, но уже в обратном направлении. Приобретенные европейские шины и другая продукция реализовывались на территории Беларуси и России.
Следователи выяснили, что директор специально завышал расходы белорусской фирмы, искусственно увеличивая себестоимость товара через сделки с собственной заграничной компанией. Незаконные манипуляции налоговой базы позволили занизить ему налог на прибыль более чем на 4 миллиона рублей. В итоге госбюджет недополучил более 800 тысяч рублей налоговых платежей.
Свою вину фигурант признал вину и активно сотрудничал со следствием. Кроме того, он полностью возместил причиненный государству ущерб и уплатил уголовно-правовую компенсацию.
Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). Известно, что фигурантом было подано ходатайство об освобождении от уголовной ответственности.