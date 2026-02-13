В Сочи закрыли частный детский сад после получения ребенком ожога

Как пояснили в надзорном ведомстве Кубани, поводом для проверки послужила публикация в соцсетях — в ней сообщалось о получении годовалой воспитанницей ожога в детском саду, расположенном по улице Ленина, 141.
«Установлено, что индивидуальный предприниматель ведет деятельность без лицензии, с многочисленными нарушениями требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Адлерский районный суд удовлетворил исковое заявление о запрете деятельности до устранения нарушений.