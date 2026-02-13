В Марьяновке пожарные вынесли из горящей веранды потерявшего сознание мужчину

«Вынесли его на улицу, он начал приходить в себя. Далее мужчина был передан в руки врачам. Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных, которые уложились в 9 минут от момента прибытия, удалось не только ликвидировать открытое горение к 03:39, но и спасти жизнь человека», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.