В Марьяновке пожарные вынесли из горящей веранды потерявшего сознание мужчину

Сотрудники ПСЧ № 65 спасли мужчину при пожаре в двухквартирном доме в Марьяновке. Сигнал о возгорании веранды поступил в 03:24 сегодня, 13 февраля. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.
Огонь охватил площадь около трех квадратных метров. Прибывшие на место пожарные сформировали звено газодымозащитников для обследования задымленного помещения. Внутри обнаружили хозяина дома, он лежал на полу рядом с очагом возгорания. Было мужчине плохо при эвакуации или он уснул — осталось невыясненным.
«Вынесли его на улицу, он начал приходить в себя. Далее мужчина был передан в руки врачам. Благодаря слаженным и быстрым действиям пожарных, которые уложились в 9 минут от момента прибытия, удалось не только ликвидировать открытое горение к 03:39, но и спасти жизнь человека», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Всего на месте инцидента работали пятеро сотрудников МЧС России, они использовали две единицы спецтехники. Причину пожара устанавливают дознаватели.
Ранее «КП-Омск» рассказала, что 16 человек были спасены из горящей девятиэтажки на улице Менделеева.
