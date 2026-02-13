В Воронеже волонтеры рассказали о 12-часовых поисках 79-летней пенсионерки

В Воронеже завершились поиски 79-летней Натальи Яковлевны Переславцевой, которые длились почти полсуток и объединили десятки добровольцев. Пожилая женщина пропала днем 12 февраля, и лишь поздно ночью она смогла вернуться домой. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Тревожный запрос поступил им на горячую линию вечером 12 февраля, в 19:30. Как выяснилось, Наталья Яковлевна ушла из дома еще в 15:40 и перестала выходить на связь. Инфогруппа отряда незамедлительно приступила к обзвону больниц и моргов, однако эти меры результатов не дали. Поскольку пенсионерка пропала в городской черте, ориентировки были оперативно направлены и в автотранспортные предприятия города.
Учитывая преклонный возраст пропавшей и возможное ухудшение самочувствия, было принято решение о немедленном выезде на местность. Уже в 21:30 на парковке торгового центра неподалеку от дома женщины был развернут оперативный штаб. Руководство поиском взяла на себя доброволец с позывным «Матроскина».
На призыв о помощи откликнулись 30 человек. Несмотря на ночное время, волонтеры прочесали ближайшие улицы, территорию Коминтерновского кладбища и Северный лес. Параллельно поисковики составляли карту расположения камер видеонаблюдения и направили запрос оператору сотовой связи для геопоиска.
Развязка наступила глубокой ночью. Примерно в 4 утра поступило сообщение, которое с нетерпением ждали все: «Найдена, жива!». Как выяснилось, Наталья Яковлевна упала на улице, где ее заметил случайный прохожий. Женщина назвала ему адрес, и мужчина повез ее по указанному адресу, однако выяснилось, что из-за стресса пенсионерка ошиблась. К счастью, неравнодушному воронежцу удалось связаться с дочерью потерявшейся. Родственница незамедлительно забрала маму домой. В настоящий момент жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.