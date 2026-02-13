В Воронеже волонтеры рассказали о 12-часовых поисках 79-летней пенсионерки

Развязка наступила глубокой ночью. Примерно в 4 утра поступило сообщение, которое с нетерпением ждали все: «Найдена, жива!». Как выяснилось, Наталья Яковлевна упала на улице, где ее заметил случайный прохожий. Женщина назвала ему адрес, и мужчина повез ее по указанному адресу, однако выяснилось, что из-за стресса пенсионерка ошиблась. К счастью, неравнодушному воронежцу удалось связаться с дочерью потерявшейся. Родственница незамедлительно забрала маму домой. В настоящий момент жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.