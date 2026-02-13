Ричмонд
Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. В Феодосии будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Источник: Прокуратура Крыма

Следствие установило, что в конце октября 2025 года 37-летний мужчина вместе со своим знакомым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ждал знакомую у дома. Увидев женщину в сопровождении другого, мужчина избил оппонента до смерти. Он нанес удары по голове и туловищу.

«Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер.