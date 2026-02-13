Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности

Следствие установило, что в конце октября 2025 года 37-летний мужчина вместе со своим знакомым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ждал знакомую у дома. Увидев женщину в сопровождении другого, мужчина избил оппонента до смерти. Он нанес удары по голове и туловищу.