Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности

Следствие установило, что в конце октября 2025 года 37-летний мужчина вместе со своим знакомым, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ждал знакомую у дома. Увидев женщину в сопровождении другого, мужчина избил оппонента до смерти. Он нанес удары по голове и туловищу.
«Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 45-летний житель Симферополя из-за ревности ударил знакомого, который упал на камни и умер.