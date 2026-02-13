Объявлен сбор добровольцев на поиски пропавшей под Челябинском 2 февраля девушки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, 19-летняя жительница поселка Зауральский (Еманжелинский округ) ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Позже завели уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проверяются различные версии.
Вечером 9 февраля ПО «ЛизаАлерт» объявил о завершении активных поисков.
«На ближайшие субботу и воскресенье, 14 и 15 февраля, нам очень нужна помощь добровольцев на поиске. Обращаемся к владельцам техники высокой проходимости (снегоходов, внедорожников): если есть желание и возможность присоединиться к поискам — приезжайте, вы нам необходимы. Еще для отработки задач нам нужны снегоступы», — говорится в объявлении.