Сын погибшего в Анапе охранника: Отцу нравилось работать со студентами

«Он очень любил спорт, в 12 лет попал в Ростов-на-Дону в спортинтернат, — рассказывает Александр. — Стал мастером спорта по спортивной гимнастике, много тренировался».
Николай мечтал быть тренером, но жизнь распорядилась по-другому. Мужчина остался жить в Ростове, женился, у супругов родилась дочь Вероника. Когда они расстались, вернулся в Анапу.
В Краснодарском крае Николай сначала работал на стройке, но спортзал посещать не забывал. Любил с молодежью на площадке погонять мяч.
«С ребятами всегда находил общий язык, ладил с ними. Он был очень добрым, отзывчивым человеком», — вспоминает Александр.
В 2018 году Николай Замараев устроился в охранную фирму, работал на разных объектах, впоследствии попал в техникум.
«Ему очень нравилось работать с студентами, — говорит наш собеседник. — Был с ними строг, но — по-отцовски. Мог про них рассказывать подолгу. Я думаю, ребята относились к нему так же, это было видно по улыбкам на их лицах во время общения».
Три месяца назад Николай стал дедушкой: у его дочери от первого брака в Ростове родился первенец. Мужчина мечтал весной взять отпуск и навестить малыша.
Семья Николая узнала о трагедии в техникуме из новостей. Когда Александр примчался в больницу, его отец уже скончался — на руках у врачей в машине скорой помощи. Администрация колледжа оказывает помощь родным погибшего.