23 ДТП в Ростове и массовую аварию на трассе зафиксировали утром 13 февраля

Пять машин столкнулись на скользкой трассе под Ростовом, произошли еще десятки аварий.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 февраля в Ростове-на-Дону зафиксировали 23 ДТП, в которых машины получили повреждения. Все аварии произошли на скользких дорогах, отметили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Также, по информации ведомства, напряженная дорожная обстановка утром сохранялась на отдельных участках при подъезде к Ростову-на-Дону. Например, авария с участием пяти машин произошла в районе Аксайского моста. Также отметили два ДТП с участем четырех машин на Западном подъезде к донской столице.

— Несмотря на значительные повреждения автомобилей, пострадавших нет, — подчеркивают в управлении Госавтоинспекции.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно контролировать скорость и дистанцию. Необходимо вести транспорт очень аккуратно, так как после резкого торможения машину может занести.

