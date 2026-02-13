Жуть какая-то: В Молдове к домам родителей своих жертв приносили гробы с датами смерти — таким образом банда шантажировала людей, вымогая деньги

Преступная группа занималась шантажом на протяжении четырех лет. В качестве устрашения к воротам родителей своей жертвы они принесли крышку гроба с фотографиями и датой предвидимой смерти.
8 человек из Кишинёва и Оргеева, включая трех женщин, с марта 2021 года по май 2025 года шантажировали двух человек на сумму более 47 200 евро.
В апреле-мае 2021 года, подозреваемые, используя фейковый профиль в Instagram, потребовали деньги у жертв под предлогом того, что не будут мешать их деятельности на данной платформе. В ночь с 4 на 5 мая 2025 года подозреваемые принесли к воротам дома родителей одной из жертв в Каушанах крышку гроба, металлический крест с указанием даты рождения и смерти, а также фотографию жертвы с несовершеннолетней дочерью. Средства были переведены на различные банковские счета и электронные кошельки с виртуальной валютой, а затем перенаправлены на другие счета и сняты наличными.
В квартирах подозреваемых было проведено 10 обысков. Один из них задержан на 72 часа. Виновным грозит лишение свободы сроком от 11 до 13 лет.
