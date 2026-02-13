SHOT: до 10 лет может грозить россиянам, организовавшим в Таиланде подпольный карточный клуб

На тайском острове Пхукет полиция пресекла деятельность подпольного игорного заведения, располагавшегося на частной вилле в элитном районе Раваи. Задержаны семь граждан России, а также граждане Казахстана и Украины, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, компания друзей организовала закрытый клуб на роскошной вилле и активно рекламировала азартные игры в социальных сетях. Основной целевой аудиторией были иностранцы. Вступительный взнос за одну игровую сессию составлял 20 тысяч тайских бат (около 50 тысяч рублей). К оплате организаторы принимали как наличные, так и криптовалюту.
Сотрудники правоохранительных органов устроили засаду и задержали организаторов и участников клуба непосредственно за игорным столом. В ходе рейда были изъяты фишки, карты, телефоны и компьютеры.
Законодательство Таиланда предусматривает крайне жесткие меры за организацию азартных игр: фигурантам может грозить крупный штраф, депортация и тюремное заключение на срок до 10 лет.