24 фигуранта дела о консуматоршах в Петербурге предстанут перед судом

Во время ужина девушки заказывали алкоголь, улыбались и вели непринужденные беседы, а когда приходило время платить, сотрудники заведения вбивали в терминал суммы, в разы превышающие реальную стоимость. Потерпевшие отдавали от 17 тысяч до 377 тысяч рублей за один вечер. Всего от действий мошенников пострадали 16 мужчин. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.