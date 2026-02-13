24 фигуранта дела о консуматоршах в Петербурге предстанут перед судом

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу организованного преступного сообщества. На скамье подсудимых окажутся 24 человека — девушки и сотрудники двух баров, которые обманывали мужчин на романтических свиданиях.
— С июля по октябрь 2023 года участницы группы знакомились с мужчинами в соцсетях и назначали им встречи. Свидания проходили в заведениях на Казанской улице и Кадетской линии Васильевского острова. Бары заранее готовили к приему гостей — там уже ждали сообщники, — напомнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Во время ужина девушки заказывали алкоголь, улыбались и вели непринужденные беседы, а когда приходило время платить, сотрудники заведения вбивали в терминал суммы, в разы превышающие реальную стоимость. Потерпевшие отдавали от 17 тысяч до 377 тысяч рублей за один вечер. Всего от действий мошенников пострадали 16 мужчин. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей.
Фигурантам вменили мошенничество в составе организованной группы, а также создание преступного сообщества и участие в нем. Дело передадут в Октябрьский районный суд.