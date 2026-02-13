В Уфе пару задержали за попытку вовлечь девочку в употребление наркотиков

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в Уфе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Рено Логан», в салоне, которого находились водитель и две девушки. Поведение мужчины показалось полицейским подозрительным, и они решили осмотреть машину. В бардачке инспекторы обнаружили полимерный пакетик с порошком, после чего всех троих доставили в отдел для выяснения обстоятельств.