В Уфе пару задержали за попытку вовлечь девочку в употребление наркотиков

43-летний мужчина и его 21-летняя спутница отправились в СИЗО.

Источник: Комсомольская правда

Пара из Уфы оказалась в СИЗО после знакомства с девочкой-подростком.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в Уфе сотрудники ДПС остановили автомобиль «Рено Логан», в салоне, которого находились водитель и две девушки. Поведение мужчины показалось полицейским подозрительным, и они решили осмотреть машину. В бардачке инспекторы обнаружили полимерный пакетик с порошком, после чего всех троих доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Как позже установили оперативники, 43-летний водитель и его 21-летняя знакомая через мессенджер познакомились с несовершеннолетней. В ходе переписки они склоняли подростка попробовать запрещенные вещества. Изъятое направили на экспертизу, и оказалось, что это мефедрон.

В отношении мужчины и девушки возбудили уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Суд отправил обоих под стражу.

