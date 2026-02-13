В Тольятти арестованный начальник исправительного центра собирал с осужденных дань на ремонт

По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2026 года подозреваемый действовал в интересах коммерческой организации и требовал от осужденных средства на ремонт здания, где они проживали. Организация пользовалась объектом на правах аренды и передала его в безвозмездное пользование исправительному центру.
Если осужденные отказывались платить или задерживали оплату, фигурант дела угрожал им административными мерами, которые могли привести к замене принудительных работ на более строгое наказание. При этом коммунальные услуги должна была оплачивать коммерческая фирма, а не осужденные.
В обмен на незаконные действия подозреваемый получил топливную карту и автомобиль от директора указанной организации. Подозреваемый арестован.