В Тольятти арестованный начальник исправительного центра собирал с осужденных дань на ремонт

По данным следствия, с сентября 2023 года по январь 2026 года подозреваемый действовал в интересах коммерческой организации и требовал от осужденных средства на ремонт здания, где они проживали. Организация пользовалась объектом на правах аренды и передала его в безвозмездное пользование исправительному центру.