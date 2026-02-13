Снимала деньги, пока он воевал: жительница Балтийска украла у возлюбленного более 1,2 млн рублей

По данным следствия, с октября 2022 года по июль 2023-го обвиняемая, имея доступ к банковскому счёту своего 23-летнего сожителя, похитила более 1,2 миллиона рублей. В это время мужчина находился в зоне проведения специальной военной операции и выполнял боевые задачи.