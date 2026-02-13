Ричмонд
Снимала деньги, пока он воевал: жительница Балтийска украла у возлюбленного более 1,2 млн рублей

Дело направили в суд.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске 27-летнюю местную жительницу буду судить за кражу в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в пятницу, 13 февраля.

По данным следствия, с октября 2022 года по июль 2023-го обвиняемая, имея доступ к банковскому счёту своего 23-летнего сожителя, похитила более 1,2 миллиона рублей. В это время мужчина находился в зоне проведения специальной военной операции и выполнял боевые задачи.

Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Материалы уже направили в суд.

На прошлой неделе сообщалось, что шестерых жителей Калининградской области подозревают в хищении денег участников СВО.