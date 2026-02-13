Ричмонд
Жуткий кошмар: В Кишиневе женщина жила в квартире с трупом матери в состоянии разложения — соседи вызвали службы из-за сильного запаха

Прибывший на место происшествия судмедэксперт предварительно не обнаружил на теле признаков насильственной смерти.

Источник: Комсомольская правда

Женщина жила с разлагающимся трупом в квартире в Кишиневе.

О подозрительном запахе в подъезде дома сообщили полиции соседи женщины вчера, 12 февраля.

В дом в коммуне Чореску прибыли правоохранители и пожарные. Последние открыли дверь квартиры и в одной из комнат обнаружили на полу труп в состоянии разложения, принадлежавший 80-летней женщине, сообщают источники PulsMedia.MD.

На кухне обнаружили 53-летнюю дочь погибшей, которая жила с покойной. Она состоит на учете у психиатра.

Прибывший на место происшествия судмедэксперт предварительно не обнаружил на теле признаков насильственной смерти.

Тело женщины было доставлено в Центр судебной медицины. Пр результатам лабораторной экспертизы будут установлены обстоятельства и причины смерти.

