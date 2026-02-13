Сотрудника СИЗО «Кресты» нашли мертвым на рабочем месте

Сотрудника СИЗО № 1 «Кресты» нашли мертвым на рабочем месте. Об этом стало известно «КП-Петербург».
— Выясняются обстоятельства и причины. На месте происшествия работают специалисты, — добавил источник.
По предварительной информации, мужчина скончался от раны головы. Рядом с телом нашли служебное оружие, вокруг все было в крови. Личность погибшего не раскрывается, детали произошедшего устанавливаются.
Ранее «КП-Петербург» писала, что мужчину, застрелившего таксиста на Искровском проспекте из обреза, отправили в СИЗО. Сам же обвиняемый во всем винит «голоса в голове», которые велели ему убить соседа. Известно, что отношения между мужчинами были напряженными. Стрелявшего задержали в своей квартире, там же было и оружие, из которого он выстрелил неприятелю в голову, когда тот сел в машину.