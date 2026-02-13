Сотрудника СИЗО «Кресты» нашли мертвым на рабочем месте

Ранее «КП-Петербург» писала, что мужчину, застрелившего таксиста на Искровском проспекте из обреза, отправили в СИЗО. Сам же обвиняемый во всем винит «голоса в голове», которые велели ему убить соседа. Известно, что отношения между мужчинами были напряженными. Стрелявшего задержали в своей квартире, там же было и оружие, из которого он выстрелил неприятелю в голову, когда тот сел в машину.