В пятый раз пойдет в тюрьму 22-летняя омичка за кражу кошелька в кафе

В омской полиции назвали «резонансной историей» воровство кошелька многократно судимой девушкой.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омской полиции были удивлены нахальством молодой женщины, попавшей на видеокамеру кафе. Дама спокойно обшарила чужую сумку, стоящую на столе, и вытащила из нее кошелек. Вскоре воровка была задержана — ею оказалась четырежды судимая 22-летняя омичка. В полиции историю назвали «резонансной».

Видео с нахальным воровством появилось в омских социальных сетях. На кадрах была запечатлена молоденькая девушка. Нисколько не смущаясь, она деловито проверяла чужую сумку и карманы верхней одежды, оставленной на столе в кафе быстрого обслуживания на улице Герцена. Полиция установила личность и задержали 22-летнюю омичку. Выяснилось, что она в своем роде «профессионал» — за хрупкими плечами молодой воровки четыре тюремных срока за кражи чужого имущества. Теперь 22-летняя дама пойдет в тюрьму в пятый раз — эта кража может лишить ее свободы на срок до 5 лет.