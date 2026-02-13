В пятый раз пойдет в тюрьму 22-летняя омичка за кражу кошелька в кафе

Видео с нахальным воровством появилось в омских социальных сетях. На кадрах была запечатлена молоденькая девушка. Нисколько не смущаясь, она деловито проверяла чужую сумку и карманы верхней одежды, оставленной на столе в кафе быстрого обслуживания на улице Герцена. Полиция установила личность и задержали 22-летнюю омичку. Выяснилось, что она в своем роде «профессионал» — за хрупкими плечами молодой воровки четыре тюремных срока за кражи чужого имущества. Теперь 22-летняя дама пойдет в тюрьму в пятый раз — эта кража может лишить ее свободы на срок до 5 лет.