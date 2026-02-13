В Калининграде четвертый день не могут найти 12-летнего школьника

В Калининграде с 10 февраля ведутся поиски 12-летнего школьника. Тимур Бурлуцкий во вторник около 10:30 часов ушел в неизвестном направлении с территории школы на ул. Подполковника Емельянова и пропал. Информация о розыске ребенка размещена на странице «ВКонтакте» ПСО «Запад», также о происшествии сообщала пресс-служба регионального УМВД.