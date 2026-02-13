В Калининграде суд рассмотрит дело о смерти рабочего после травмы на заводе по переработке мусора

Ответчиком выступает директор двух ООО. В 2023 году он на арендованной площадке на улице Краснокаменной занимался переработкой мусора — прессовал металлические баллоны для портативных газовых плит. Для этого нанял двух местных жителей, не обучив их технике безопасности.