В Калининграде суд рассмотрит дело о смерти рабочего после травмы на заводе по переработке мусора

В Калининграде суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил безопасности на предприятии, повлекшем смерть рабочего. Расследование заведено, материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ответчиком выступает директор двух ООО. В 2023 году он на арендованной площадке на улице Краснокаменной занимался переработкой мусора — прессовал металлические баллоны для портативных газовых плит. Для этого нанял двух местных жителей, не обучив их технике безопасности.
В итоге 4 мая 2023 года под прессом воспламенились остатки газовоздушной смеси. Двое рабочих получили множественные ожоги, от которых 45-летний умер в больнице, а 46-летний долго лечился.
Впереди суд.