В уфимском кампусе построят 29-этажную башню для студентов

В Уфе продолжается строительство студенческого городка. Как рассказал представитель компании-застройщика Андрей Тимуршин, работы идут круглосуточно. В проекте кампуса значатся семь высотных корпусов.
Самая высокая башня получила название «Альфа», и в ней будет 29 этажей. Остальные здания парные: «Бета» поднимется на 26 этажей, «Гама» — на 18, «Дельта» — на 12, передает UTV.
Внутри кампуса разместятся не только жилые комнаты, но и детские сады, медицинский центр, фитнес-зона, кафе и библиотеки. Новый комплекс рассчитан примерно на 4,5 тысячи студентов. Открытие запланировано на конец 2027 года.
