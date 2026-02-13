Ричмонд
В уфимском кампусе построят 29-этажную башню для студентов

Кампус в Уфе примет 4,5 тысячи студентов до конца 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается строительство студенческого городка. Как рассказал представитель компании-застройщика Андрей Тимуршин, работы идут круглосуточно. В проекте кампуса значатся семь высотных корпусов.

Самая высокая башня получила название «Альфа», и в ней будет 29 этажей. Остальные здания парные: «Бета» поднимется на 26 этажей, «Гама» — на 18, «Дельта» — на 12, передает UTV.

Внутри кампуса разместятся не только жилые комнаты, но и детские сады, медицинский центр, фитнес-зона, кафе и библиотеки. Новый комплекс рассчитан примерно на 4,5 тысячи студентов. Открытие запланировано на конец 2027 года.

